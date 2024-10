La disastrosa prestazione di Fikayo a Firenze e la brutta scena sul rigore consegnato ad Abraham sono il nuovo punto più basso della sua storia al Milan Il centrale del Milan, celebrato per il contributo decisivo alla vittoria dello scudetto nel 2022, sembra ora essere un’ombra del difensore solido e affidabile di un tempo. L’incapacità di mantenere lo standard elevato che lo ha contraddistinto nel passato ha lasciato tifosi e addetti ai lavori perplessi. La domanda persistente è: cosa sta causando questa flessione nelle prestazioni di Tomori? Nonostante le speculazioni e le ipotesi, una risposta definitiva resta elusiva. Comportamento in campo: un momento di tensione Una delle manifestazioni più evidenti di questo periodo turbolento per Tomori è stata la sua condotta durante la partita contro la Fiorentina. In particolare, l’episodio in cui ha consegnato intenzionalmente il pallone a Tammy Abraham per un rigore, trascurando le indicazioni tattiche e infrangendo un […]

