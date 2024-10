L’ex talento barese (ed ex rossonero) ancora una volta sfrutta la sua spontaneità per analizzare la complessa situazione del Milan di oggi..e ce n’è per tutti Antonio Cassano nel corso di un’intervento televisivo ha lanciato una serie di critiche, non risparmiando figure chiave del Milan, tra cui l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il calciatore Fikayo Tomori, oltre a fornire un suo punto di vista sulle prospettive dell’allenatore Fonseca e sulla prestazione della squadra rossonera contro la Fiorentina. Ecco le parole dell’ex talento di Bari Vecchia conosciuto sicuramente non per l’aplomb ne per la pacatezza delle sue opinioni. A volte è utile ascoltare anche pensieri più netti e fuori dalle righe per rendersi conto della reale situazione. Questioni tattiche e critiche all’organizzazione La partita contro la Fiorentina si è rivelata un duro colpo per il Milan, non solo per il risultato ma anche per l’approccio tattico adottato. Secondo Cassano, la squadra […]

Leggi l’articolo completo Cassano, bordate sul Milan! Società, tecnico e giocatori..non si salva nessuno, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG