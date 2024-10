Le ultime notizie sulla situazione di Hernandez, il cui futuro in rossonero appare ancora incerto. Rimarrà in rossonero? Una delle questioni calde dalle parti di via Aldo Rossi è senza ombra di dubbio il discorso legato al rinnovo di Theo Hernandez. Il terzino francese è capitano e leader di questo Milan, anche se domenica a Firenze ha dimostrato di essere tutto fuorché questo con un atteggiamento rivedibile che gli è costata non solo un’espulsione diretta, con tanto di due giornate di squalifica, ma anche una multa da parte del club. Il difensore francese rappresenterebbe un simbolo del Milan di questi ultimi anni, ma il suo comportamento in questo avvio di campionato lascia davvero tutti di gesso. Dove è la leadership? La fascia da capitano dovrebbe rappresentare un valore, dentro e fuori dal campo. L’ultima pagella di Theo in campionato Primo tempo imbarazzante. Entra malissimo in partita e si vede dallo sguardo che […]

