Il numero 10 del Milan non sta attraversando un buon momento. Pochi gol, pochi assist. Rafa può dare di più. Ancora una volta sostituito da Fonseca al termine di una prestazione sotto tono e una gara allarmante. Rafa Leao non convince, la stella del Milan è tutt’altro che il top player in questo momento e sicuramente non riesce a mettersi la squadra sulle spalle in questo momento. Fonseca lo ha sostituito contro la Fiorentina per Okafor e lui è uscito ancora una volta a capo chino. Il portoghese però, deve e può fare di più, anche se il momento non è facile per nessuno al Milan, quindi non stiamo facendo nessun processo a Rafa, sia chiaro. Parliamo solo di cronaca e sensazioni. Perchè questo ragazzo ha saputo tirarsi dietro tutto il destino di un’intera squadra, e un momento di poca lucidità mentale e fisica, dopotutto può anche succedere. Ciò che […]

Leggi l’articolo completo Leao in crisi di gol: finora numeri disastrosi per il portoghese, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG