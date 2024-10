Il popolo rossonero sembra aver perso la pazienza. Fonseca ha le sue colpe, ma la responsabilità è anche della squadra. Siamo giunti all’ennesima tremenda sosta per le nazionali, con il Milan che è uscito malissimo dalla trasferta di Firenze, persa amaramente per merito della Fiorentina. Ciò che però preoccupa è questa continua mancanza di continuità della squadra, oltre a una totale anarchia e ribellione del gruppo nei confronti del mister. In tutto questo caos, i tifosi milanisti pagano le brutte figure del club. L’entusiasmo dopo il derby è già finito? Purtroppo penso di sì, e onestamente in questo momento non si vedono grandi segnali di ripresa, sia a livello di dichiarazioni e comunicazione che a livello di spirito. Il tifoso del Milan è stanco, triste e arrabbiato per questa situazione. Servirebbe una scossa, ma non siamo nel 2020 e Ibra non è più un calciatore, i miracoli accadono una volta sola. […]

