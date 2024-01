Meret, che tegola per il Napoli! L’estremo difensore salterà anche la Supercoppa italiana contro l’Inter in Arabia Saudita

L’esito degli esami svolti da Alex Meret dopo l’infortunio subito dall’estremo difensore del Napoli è una vera e propria mazzata per i partenopei: lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro. Tegola per la squadra di Walter Mazzarri anche in vista della Supercoppa italiana in Arabia Saudita alla quale parteciperanno anche Inter, Lazio e Fiorentina.

Il portiere infatti non potrà partecipare alla competizione: è costretto a restare fermo ai box per un periodo che va dalle cinque alle sei settimane.

