Il puzzle riguardante il mercato degli estremi difensori si sta completando grazie ad un’idea delle ultime ore.

Grossi movimenti di mercato riguardano i portieri di alcuni club di Serie A ma non solo: Ivan Provedel dello Spezia ha l’accordo con la Lazio ma il suo club non lo libera perché non trova il sostituto. Questo doveva essere Bartlomiej Dragowski della Fiorentina ma l’accordo non si trovava; nel frattempo il Napoli è vicino ad ingaggiare in prestito dal Chelsea Kepa Arrizabalaga.

Stadio Olimpico di Roma

Il probabile arrivo dello spagnolo non fa felice Alex Meret che voleva avere garanzie di titolarità, lo Spezia può accontentarlo da questo punto di vista e quindi via alla trattativa: l’ex Spal e Udinese secondo Sky Sport è molto vicino al rinnovo col Napoli prima di andare in Liguria in prestito per una stagione liberando Provedel.

