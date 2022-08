L’ex centrocampista della Fiorentina si trasferisce in Francia a titolo definitivo, probabilmente troverà anche Alexis Sanchez.

La Roma, in attesa di ufficializzare l’arrivo in prestito di Georginio Wijnaldum dal Paris Saint Germain, ha trovato l’accordo per la cessione definitiva all’Olympique Marsiglia di Jordan Veretout. Il centrocampista aveva ormai rotto con la piazza e aveva perso molte posizioni nelle gerarchie di Mourinho per la mediana: ai giallorossi andranno 11 milioni di euro più 4,5 di bonus.

Josè Mourinho

Di questi, 2 milioni se il francese tocca 30 presenze in stagione ed altri 2,5 se il Marsiglia si qualificherà nuovamente alla Champions League, lo riporta il Corriere dello Sport. L’affare è molto vicino alla fumata bianca e presto Igor Tudor potrà avere a disposizione Veretout.

