Parla l’attaccante del Napoli in scadenza di contratto Mertens, queste le parole al giornale HLN Sport dove rivela che non è finita.

L’amore e l’attaccamento di Mertens con il Napoli è grande, si è sempre saputo come si sia ambientato bene il belga che da esterno sinistro è esploso come punta grazie a Sarri in terra partenopea. Ora in scadenza di contratto, sembrava oramai finita per le trattative di rinnovo del contratto con la società partenopea ma il giocatore svela in una intervista di no. Nonostante Sarri spinga per farlo arrivare alla Lazio.

Dries Mertens

Queste le parole del belga ai microfoni di HLN Sport: “Non so ancora dove andrò a giocare. Non so se sarà al Napoli o in un altro club. Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Io spero di restare al Napoli, ma non dico nient’altro. Ovviamente spero di rimanerci. Non ho avuto nessuna offerta, dunque vedremo”. Conclude così Mertens.

