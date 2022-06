Zaniolo non è alternativo a Di Maria, la Juventus vuole entrambi i giocatori per avere presente e futuro nella rosa.

Le ultime dichiarazioni di Zaniolo hanno fatto infuriare e non poco la Roma, la Juventus lo sa e osserva la situazione prima di poter avanzare l’offerta nei confronti del giovane esterno giallorosso. Zaniolo è juventino sin da giovane, fattore che non è da poco e sogna di vestire un giorno il numero dieci bianconero che sognava da bambino.

Nicolò Zaniolo

La Roma non si smuove dalla richiesta da 50 milioni di euro, ma la possibilità d’inserimento delle contropartite non è del tutto tramontata. Mandragora può interessare ai giallorossi e entrare nella trattativa per l’arrivo dell’esterno in bianconero. L’accordo con il giocatore c’è già che appunto “si allena e aspetta” come sue parole. Più lontano il Milan che si sta concentrando su altri giocatori. Vedremo se la Juventus riuscirà a chiudere anche il giovane esterno oltre Di Maria.

