Angel Di Maria, l’argentino si avvicina al si definitivo alla Juventus. Costituirebbe l’esterno destro titolare nel tridente.

La Juventus vuole il tridente, Angel Di Maria è il campione richiesto da Max Allegri per la società bianconera. Il si definitivo si avvicina, la proposta migliore è quella formulata dalla squadra di Agnelli all’esterno, 7 milioni di euro per anno + opzione per un’ulteriore anno in caso di reciproca soddisfazione da ambo i lati. Soddisfatte praticamente le richieste del calciatore.

L’esterno destro di pieno sinistro argentino sarebbe il giocatore largo a destra con Vlahovic punta centrale e Chiesa a sinistra. Ma non finirebbe qui il mercato, arriveranno oltre l’argentino altri due giocatori offensivi. Kostic a sinistra è bloccato in attesa dello sviluppo della situazione Morata anche se si va sempre di più verso il serbo. A destra invece dietro il campione si cerca il colpo Zaniolo per farlo crescere all’ombra del campione argentino.

