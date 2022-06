Il centrocampista ritorna dopo il mancato riscatto del Torino che voleva un corposo sconto per Mandragora dalla Juventus.

La Juventus deve vendere per i molti a centrocampisti sotto contratto, ma non si tratta nemmeno di gente ultra trentenne ma di ragazzi che per un motivo o per un altro cerca la titolarità. Mandragora torna dal Torino dopo che non è stato riscattato per 14 milioni di euro, l’offerta di 8 è stata respinta al mittente da parte dei bianconeri.

Se l’oramai ex Torino, interessa a più squadra Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina e Sassuolo. Per Rabiot si registrano forti interessamenti da parte della Premier League, con il Newcastle in prima fila per l’acquisto del titolare francese, Arthur invece cerca squadra ma qui la situazione si complica per i 43 milioni di euro di residuo del giocatore. Per il brasiliano si cerca la strada dello scambio, oppure quello del prestito biennale con diritto o obbligo di riscatto.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG