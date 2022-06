La Juventus deve sfoltire a centrocampo, Ramsey non rientra minimamente nei piani e si va verso la rescissione.

Ramsey vola verso la rescissione del contratto, non rientra nei piani della Juventus che deve sfoltire a centrocampo oltre la vendita di Arthur e quella possibile di Rabiot. La squadra bianconera ha incontrato gli agenti del calciatore gallese e si sta cercando un accordo sulla buonuscita, il calciatore preme per avere una squadra per l’inizio del campionato in vista proprio degli impegni con la nazionale.

Aaron Ramsey

Anche Arthur andrà via, gli agenti sono a lavoro per trovare una soluzione che comunque non è semplice. Sono 43 i milioni di residuo del calciatore. Le uniche ipotesi percorribili sono quelle del prestito con diritto o obbligo di riscatto anche biennale, oppure lo scambio con due giocatori dalla medesima valutazione. Inoltre Rabiot andrà a scadenza di contratto l’anno prossimo e insieme ad Alex Sandro sono nella lista dei partenti se qualcuno li vorrà prima della loro naturale scadenza del contratto in essere.

