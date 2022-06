Fermento in Germania, in particolare al Bayern Monaco dove la cessione di Lewandowski mette in atto cambi di rosa con l’arrivo di Mané.

Al Bayern Monaco ci sono le porte girevoli con considerevole cambio di modulo. Lewandowski oramai sta per salutare la truppa tedesca appena il Barcellona sarà in grado di poter completare l’affare, queste le parole dell’attaccante polacco: “Mi auguro che un giorno i tifosi del Bayern mi capiscano. Ho ancora un anno di contratto, per questo ho chiesto al club di essere ceduto. Nella situazione attuale penso sia la soluzione migliore per fare in modo che loro possano ricevere un compenso per il mio trasferimento. Non voglio forzare nulla, non si tratta di questo, ma di trovare la miglior soluzione. Devo raffreddare le emozioni, voglio parlare con tranquillità e non attraverso i media.“

Pallone Champions League

Mané arriva dal Liverpool per 41 milioni di euro. L’attaccante esterno ha collezionato nella sua avventura inglese, oltre una Champions League anche 269 presenze, 120 reti e 48 assist. Cifre altissime per un giocatore fenomenale. La domanda è chi giocherà da punta al Bayern Monaco, vedremo che modulo sceglierà di adottare il tecnico dei bavaresi.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG