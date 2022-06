Dopo vari tentennamenti all’ultimo mino l’Atalanta ha deciso di riscattare Demiral dalla Juventus. Milan possibile compratore.

L’Atalanta dopo settimane di difficoltà nella decisione se riscattare Demiral o meno, ha finalmente deciso di riscattare il centrale difensivo turco dalla Juventus. Per i bianconeri sono pronti 20 milioni di euro + 8 bonus, una bella cifra che la Juventus riceverà pronta per essere di nuovo messa sul mercato per i nuovi acquisti.

Il difensore però non resterà alla corte di Gasperini ma verrà messo sul mercato, possibile che ci sia già un compratore che potrebbe anche essere il Milan o qualche società della Liga ma anche qualche club inglese. Insomma l’Atalanta ha deciso di investire ma probabilmente all’ultimo minuto perché ha ricevuto l’input giusto da un terzo compratore che prima che non aveva accordo con la società bergamasca. Intanto l’Atalanta darà qualche opportunità ad Okoli di restare in rosa per la prossima stagione.

