Il presidente Marco Lanna della Sampdoria, parla durante il Workshop di Rapallo. Queste le parole del presidente blucerchiato.

Parla il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, durante l’evento del Workshop di Rapallo: “Stiamo lavorando in grande condivisione quotidiana, anzi oraria, con tutti. Con l’avvocato Romei, con Faggiano, con Osti, col mister e con Mattia Baldini che ci sta dando una grossa mano. Non possiamo sbagliare, dobbiamo fare un mercato molto preciso.“

Aggiunge il presidente: “Valutiamo i pareri di tutti a partire dai nostri per l’area tecnica passando poi alla parte finanziaria con Bosco e Panconi quando troveremo i profili giusti. È un lavoro di squadra che fanno tutti. Ma noi abbiamo la particolarità di avere due direttori sportivi. Siamo così tanto in contatto che a volte sento più loro che mia moglie.“

Conclusione sugli obiettivi di campionato: “Non vorremmo soffrire un altro anno come in passato. L’immagine dipende dai risultati ma anche dalle cose che farà la società con le iniziative benefiche, parliamo di un complesso di cose da portare avanti. La parte sportivo è predominante, chiaro che una squadra che vince migliora l’immagine, ma anche a livello di valori bisognerà continuare su questa strada e insistere nel portare il club al centro del tessuto sociale genovese e non solo.”

