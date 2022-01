Mertens vorrebbe restare a Napoli ma probabilmente andrà via

Secondo Il Mattino l’attaccante del Napoli Dries Mertens vorrebbe restare al club azzurro ma la società non sembra intenzionata ad esercitare l’opzione per il rinnovo annuale del contratto. Il belga pur di restare sarebbe disposto ad andare incontro al club firmando anche in bianco a testimonianza del grande amore che ha per la piazza. Tuttavia pare proprio che non ci siano possibilità di prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2022 e la sua permanenza nel capoluogo partenopeo.

Se tutto ciò fosse confermato significherebbe che l’obiettivo del club di De Laurentiis sarebbe effettuare una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo. A giugno infatti dirà addio sicuramente il capitano Lorenzo Insigne che ha già firmato per il Toronto; il desiderio del Napoli a questo punto sarebbe ringiovanire la rosa.