Leo Messi, nuovo giocatore dell’Inter Miami, ha parlato ai microfoni di Television Publica della nuova avventura

Leo Messi, fresco acquisto dell’Inter Miami, ha parlato ai microfoni di Television Publica della nuova avventura americana. Le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «All’Inter Miami mi attende una nuova vita, di certo non penso al ritiro. La mia mentalità non cambierà soltanto perché giocherò negli Usa. Sono preparato e motivato per questa nuova sfida. Farò del mio meglio nel mio nuovo club».

L’articolo Messi: «Voglio aprire all’Inter un nuovo ciclo. Sul mio ritiro…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG