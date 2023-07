Tra i giocatori che Stefano Pioli ha inserito nella lista di quelli che possono lasciare il Milan in questa sessione di mercato c’è Junior Messias.

#Juric appreciates Junior #Messias, who is not in #ACMilan’s and will leave #Milan in the summer #transfers window. His agent (G.Giuffrida) has already talked with #Torino, which working to replace Miranchuk. Messias asks a contract until 2025 with option for 2026. #transfers https://t.co/ou2Xf8HX8s

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 15, 2023