Romagnoli: «Ritiro? Questa cosa mi è capitata con il Milan…». Il difensore della Lazio parla dopo il primo giorno di raduno

Ai microfoni di Lazio Style Channel, l’ex rossonero Alessio Romagnoli ha parlato del ritiro dei bianconcelesti e ha citato il Milan.

RITIRO– «Il primo giorno di ritiro subito sulla tattica Sì, mi era capitato quant’ero al Milan con Giampaolo, sono molto simili, veramente due maestri di questa linea. Dove deve migliorare la difesa Dobbiamo sempre lavorare per migliorare, il nostro lavoro non dipende solo da noi, l’anno scorso siamo stati facilitati dal lavoro che hanno fatto gli altri. Avremo da migliorare, per poco non siamo stati la miglior difesa del campionato, abbiamo uguagliato il record di clean sheet, vogliamo superarlo»

