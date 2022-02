L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic analizza il pari ottenuto ieri a Salerno dalla sua squadra.

Sinisa Mihajlovic ha parlato così a DAZN dell’1-1 con la Salernitana. “Sapevamo che la gara sarebbe stata difficile: lo è stata, come sempre con le squadre in lotta per non retrocedere. Hanno cambiato molti elementi, sono diversi dal girone d’andata”.

IM_pallone_serie_A_2020

“Abbiamo preso gol forse sul loro unico tiro in porta, poi la gara si è fatta sporca e siamo stati un po’ sfortunati con la traversa presa nel finale. Penso che il pari sia comunque giusto, abbiamo provato a vincere fino alla fine. Potevamo fare meglio, ma potevamo anche perdere quindi dobbiamo accontentarci del punto: li abbiamo trovati nel loro momento migliore. Le tre punte? Hanno fatto quello che potevano. Bisogna cerca di fare di più con tre attaccanti, si sono sacrificati e oggi non è stato semplice“.

