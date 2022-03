Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic commenta la sconfitta subita con l’Atalanta e fa anche un mini-bilancio complessivo della sua avventura in rossoblù.

Sinisa Mihajlovic ha parlato così al termine di Bologna-Atalanta. “Nelle ultime due partite abbiamo avuto cinque occasioni davanti al portiere ma abbiamo fatto zero gol. Dispiace per i ragazzi che hanno dato il massimo: meritavamo di vincere, di certo non di perdere. Ma contro squadre come l’Atalanta vieni punito al primo errore. Abbiamo dominato soprattutto nel secondo tempo, ma abbiamo sbagliato tiri che era più facile trasformare in gol. E quando non segni non vinci”.

“L’entusiasmo viene dalle vittorie, che ora ci stanno mancando, ma la squadra è unita e cerca sempre di fare la partita. Abbiamo sbagliato quattro o cinque partite, ma nell’arco di una stagione ci sta. Ci manca un po’ di fortuna e cattiveria sotto porta: siamo stati bravi a mettere in difficoltà una squadra come l’Atalanta che di solito non concede molto. Io sono ambizioso e guardo il lato positivo delle cose: prima del mio arrivo il Bologna si salvava nelle ultime giornate, mentre con me lo ha sempre fatto con largo anticipo. Quest’anno per larga parte della stagione siamo stati in linea con l’obiettivo di stazionare nella parte sinistra della classifica, poi siamo andati in difficoltà nell’ultimo periodo. L’arrivo di Saputo? Abbiamo parlato del presente e del passato, del futuro si discuterà più avanti“.

