I rossoneri vicini a chiudere la trattativa con il Lille per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

Il dopo Kessié, in casa Milan, è già iniziato. Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, il trasferimento di Renato Sanches al Milan è cosa fatta: al Lille andranno 25 milioni di euro e Pioli potrà contare su un nuovo centrocampista dall’esperienza internazionale. Un affare già ben indirizzato e che secondo il portale di calciomercato è molto vicino alla chiusura.

I rossoneri hanno puntato tutto sulla volontà del calciatore, che non vede l’ora di sbarcare in Italia per iniziare questa nuova avventura con la maglia del Milan. Il portoghese ha seguito la squadra di Pioli ed è restato costantemente aggiornato sui risultati del club. Un indizio in più che racconta tutta la voglia di Renato Sanches di dare una svolta alla propria carriera.

