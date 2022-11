L’attuale tecnico della primavera del Milan, Ignazio Abate parla in una bella intervista alla Gazzetta dello Sport, ecco come si esprime.

Ecco le parole di Ignazio Abate, attuale allenatore della primavera del Milan che parla così alla Gazzetta dello Sport di Pioli: “Sono fortunatissimo a lavorare vicino a Pioli, che umanamente è fuori dal normale e tatticamente all’avanguardia. Quando posso, mi fermo a vedere i suoi allenamenti o mi faccio spiegare come preparerà una partita. Mi apre la testa“.

Conclude parlando dei due fiori all’occhiello della sua primavera, così l’ex giocatore, oggi tecnico rossonero: “Lazetic è umile, ha atteggiamento positivo: è un esempio per tutti i compagni. Chaka ha qualità oltre la media e gradi doti fisiche. Può fare 20 gol all’anno ma deve trovare continuità. Cuenca è stato sfortunato, è arrivato senza preparazione e si è fatto male, ma ora ha quasi recuperato. Scotti, beh… è un 2006, l’ho portato in Primavera a 15 anni. Devi avere una personalità non indifferente per reggere“.

