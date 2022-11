L’attuale proprietario del Milan, Jerry Cardinale parla così a Sidney dopo la conferenza Sohn Hearts & Minds Investment Leaders.

Alla conferenza dell’evento Sohn Hearts & Minds Investment Leaders, parla il proprietario del Milan, Jerry Cardinale. La Gazzetta dello Sport riprende così la sue parole dall’intervista a The Australian: “Lo sport è un ammortizzatore in grado di resistere alla disintermediazione tecnologica. I nuovi modi di fruizione non ne cambiano il valore. Le realtà in cui ho investito non erano in difficoltà se si eccettua la monetizzazione dell’evento dal vivo“.

Conclude così Jerry Cardinale dopo l’evento sulla ricerca medica: “Il calcio è una partnership tra pubblico e privato. Milan? MI sento impegnato come custode, oltre che come proprietario a tutti gli effetti“. Chiaro che nonostante la distanza e gli impegni, il proprietario rossonero si senta pienamente parte di tutto questo, senza lesinare energie mentali ed economiche.

