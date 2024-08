Il Milan ha messo nel mirino Abraham della Roma. Fonseca lo ha richiesto esplicitamente, ecco i possibili scenari con la Roma.

Nell’ambito frenetico del calciomercato, il Milan mostra un’attiva partecipazione alla ricerca di rinforzi per la propria squadra. Una delle figure chiave in questo processo è Tammy Abraham, l’attaccante inglese di proprietà della Roma, che si profila come principale obiettivo dei rossoneri. La necessità di rafforzare l’attacco, affinché possa competere ai massimi livelli nella prossima stagione, spinge il club milanese a considerare seriamente l’acquisto di Abraham, le cui prestazioni passate ne fanno un candidato ideale per arricchire la rosa guidata da Fonseca.

Il Milan su Abraham

Qualcuno diceva che Fonseca fosse uno yes man, cosa decisamente poco veritiera. Il neo tecnico del Milan ha richiesto esplicitamente Tammy Abraham al Club di Via Aldo Rossi che, nelle ultime ore, stanno cercando di accontentare. Fabrizio Romano, attraverso un post sul proprio profilo X, ha rivelato che “il Milan vuole Tammy Abraham e piano resta chiaro dallo scorso 12 luglio”.

Davide Calabria

Lo scambio con la Roma

Si è parlato molto nelle ultime ore del possibile scambio tra Milan e Roma per portare in rossonero Tammy Abraham. L’acquisto di Dovbyk in casa giallorossa obbliga il club capitolino a liberarsi della punta inglese che, con l’arrivo dell’ucraino, non avrebbe più posto tra gli undici titolari. Il Milan vorrebbe inserire nella trattativa Okafor, soprattutto dopo che Fonseca ha deciso di tenere Saelemaekers tornato dal prestito al Bologna. De Rossi però chiede Calabria, richiesta in funzione dell’idea del tecnico giallorosso di rafforzarsi sulle fasce. Le prossime settimane saranno decisive in tal sens, anche se la sensazione è che si possa trovare una soluzione che risolva le necessità di entrambe.

