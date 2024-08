Il Milan continua a monitorare la situazione Rabiot, soprattutto se saltasse l’affare Fofana. Tra i rossoneri e il francese potrebbe mettersi in mezzo l’Inter.

Il Milan ha ben chiaro l’obiettivo da raggiungere in questo calciomercato: un centrocampista di grande qualità. Non è un caso infatti che il Club stia cercando con ogni messo di portare a Milanello Fofana, profilo ideale che abbina quantità e qualità. Per il francese però non è facile chiudere col Monaco che non indietreggia dalla propria richiesta, nonostante il calciatore sia a pochi mesi dalla scadenza del contratto. In questo contesto riprende vigoria l’idea Rabiot, svincolato dalla Juventus. Sull’ex bianconero però appare anche l’ombra dell’Inter, pronta al clamoroso sgambetto ai cugini.

Rabiot: opportunità a costo zero

Adrien Rabiot può rappresentare il grande colpo di mercato dell’estate, soprattutto perché un giocatore del suo livello internazionale è acquistabile a zero. Il Milan nelle scorse settimane ha mosso decisi passi nei suoi riguardi, senza però trovare l’accordo necessario. Ora che l’affare Fofana sembra piuttosto pericolante e lontano da un esito positivo, torna di attualità il nome del francese che, al momento è ancora senza squadra.

Beppe Marotta Piero Ausilio

L’ombra dell’Inter

Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, il futuro di Rabiot potrebbe essere ancora in Italia ma clamorosamente non al Milan. Sul francese sembrano affievolirsi le voci riguardanti l’interesse della Premier e avanzare invece le mira di Marotta che, dall’alto della sua esperienza con i parametri zero, potrebbe sferrare il colpo decisivo e strappare ai cugini l’obiettivo di mercato. Si prospetta un nuovo capitolo di derby di mercato tra Milan e Inter.

