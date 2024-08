Dalla Spagna l’ultima clamorosa indiscrezione su Leao: il Barcellona sarebbe sulle sue tracce come alternativa a Nico Williams.

Il mercato non conosce pause, soste, soprattutto ora che entra nelle battute finali. Il Milan sta procedendo con decisione verso la definizione degli affari che reputa ideali per alzare il livello tecnico e tattico della rosa di Fonseca, in tutti i reparti. Occhio però anche alle cessioni, soprattutto degli esuberi che potrebbero portare nella casse rossonera nuove risorse da investire sul mercato. A lasciare il Milan potrebbero essere Adli e Pobega, che potrebbero lasciare lo spazio a Fofana e Samardzic. Dalla Spagna però arriva una voce clamorosa: il Barcellona si sarebbe mosso per uno dei gioielli del Milan.

Il Barcellona sul Leao

Arriva dalla Spagna l’ultima clamorosa indiscrezione di mercato riguardante il Milan. I colleghi di ‘elnacional.cat‘, riportano dell’interesse del Barcellona per Leao. Il club catalano è da tempo sulle tracce di Nico Williams, talento dell’Atletico Bilbao, ma al momento pare non riuscire ad affondare il colpo. Motivo per il quale starebbe tentando la carta Leao con il Milan, pur sapendo che i rossoneri non tratterebbero per meno di 100 milioni.

Rafael Leao

Leao? Impossibile

L’indiscrezione spagnola non tiene conto dei valori economici di primo livello necessari per strappare Leao al Milan. La clausola non è più attiva ed è il Milan, esclusivamente il Club, a decidere se accettare un’offerta per il portoghese o meno. Il giocatore è felice al Milano, soprattutto dopo la notizia che diventerà padre, e quindi i tifosi rossoneri non hanno nulla da temere a riguardo del futuro del loro numero 10.

