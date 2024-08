Dalla Spagna arrivano notizie di un’offerta del Milan per Cardoso. Il centrocampista del Betis sarebbe la prima alternativa a Fofana.

Il Milan continua a ritmo costante la ricerca degli ultimi tasselli per migliorare la rosa di Fonseca. A centrocampo la squadra mercato rossonera è chiamata a muovere i prossimi passi, sia in entrata che in uscita. La situazione di Adli e Pobega non è affatto definita, e la loro permanenza non è affatto scontata. In entrata si registrano feedback positivi per quanto riguarda Fofana che, stando alle ultime indiscrezioni, resta l’obiettivo numero per il centrocampo. Il Monaco pare abbia allentato un po’ l’intransigenza sulla richiesta al Milan e questo potrebbe favorire il buon esito dell’accordo. La squadra mercato rossonera però si guarda anche attorno, alla ricerca di possibili alternative. Una di queste potrebbe arrivare dalla Spagna.

L’offerta per Cardoso

I colleghi di ‘COPE Sevilla‘ riferiscono che il Milan avrebbe mosso passi decisi per Johnny Cardoso del Betis Siviglia. Il classe 2001 di nazionalità americana è entrato nel mirino della squadra mercato rossonera che avrebbe offerto in prima istanza 20 milioni al club andaluso per portarlo al Milan. Aspetto interessante e da non sottovalutare è che il giocatore è in possesso anche del passaporto italiano.

Giorgio Furlani

La richiesta del Betis

Il Betis apre alla cessione del proprio gioiello ma solo alle proprie condizioni. L’offerta del Milan non è considerata sufficiente infatti e la strategia del club andaluso è trattare con i rossoneri per avvicinarsi maggiormente alla cifra per cui valutano Cardoso: 30 milioni. L’americano, per ovvie considerazioni, è da considerarsi alternativo a Fofana, qualora per il francese la trattativa naufragasse definitivamente.

INFORMA @COPESevilla GUIDO está en SEVILLA y CARDOSO en el ESCAPARATE El AC Milán se interesa por CARDOSO y ofrece 20 M El @RealBetis negociará para intentar ascender hasta los 30M Guido podría volver a firmar con el club verdiblanco#ÚltimaHora pic.twitter.com/4pHLAJ6EHM — DeportesCOPESevilla (@DeportesCopeSE) August 2, 2024

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG