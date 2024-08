Zlatan Ibrahimovic sta trattando Chiesa con la Juventus. Lo svedese avrebbe già parlato di cifre con i bianconeri per anticipare l’Inter.

Il mercato entra decisamente nel vivo, nel suo ultimo mese di attività. E’ tempo dunque di accelerare, muovere le ultime stoccate per presentarsi ai nastri di partenza con il maggior vento in poppa per tirare la volata fino alla 38° giornata. Il Milan ha messo a segno il colpo Morata, colmando la casella vuota in attacco dovuta alla partenza di Olivier Giroud. Fresco di annuncio Pavlovic inoltre, il gigante serbo per dare centimetri e forza alla difesa di Fonseca. I grandi movimenti della squadra mercato rossonera però non finiscono qui, secondo quanto riportato da ‘Calcio Style‘, il Milan e in particolare Zlatan Ibrahimovic starebbero trattando con la Juve per portare in rossonero il nazionale azzurro.

Ibra tratta Chiesa

La notizia è una di quelle che fa balzare in piedi sul divano, sia perché arriva decisamente come un fulmine a ciel sereno, inoltre perché il profilo di Chiesa è senza dubbio di primo valore. Ibrahimovic – scrive ‘Calcio Style‘ – starebbe trattando in prima persona con la Juventus per portare in rossonero Federico Chiesa, il cui contratto scade a giugno 2025. Lo svedese avrebbe parlato anche di cifre con i bianconeri, sulla base di circa 25 milioni.

Zlatan Ibrahimovic

Lotta a due con l’Inter

Negli ultimi giorni è emersa l’indiscrezione relativa all’interesse dell’Inter per Chiesa, ma a parametro zero. Questo dettaglio potrebbe avvantaggiare il Milan alla corsa per il nazionale azzurro che, volendo giocare la Champions League, non sarebbe interessato a trasferirsi in azzurro da Conte. Marotta lo accoglierebbe a braccia aperte, ma tra un anno, il Milan può farlo subito. Situazione questa che suggerisce un nuovo derby di mercato all’orizzonte.

