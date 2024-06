Il Milan in piena ricerca dell’attaccante per la prossima stagione. Abraham è gradito a Fonseca ma non è l’unico nome sul taccuino.

Il Milan continua la ricerca del nuovo attaccante. Joshua Zirkzee resta un obiettivo concreto per i rossoneri che, nonostante le difficoltà con Kia Joorabchian alla voce commissioni, sperano ancora di poter definire l’affare. D’obbligo in questi casi avere e ricercare anche una o più alternative per evitare, in caso di brutte sorprese, di restare a bocca asciutta. Tra i nomi che circolano uno sarebbe molto gradito a Fonseca, un altro invece sarebbe una garanzia considerando la sua esperienza.

Abraham o Lukaku?

Un bel rebus: Abraham o Lukaku? Difficile scegliere, eppure il Milan sembra possa trovarsi in una situazione simile. La rosea evidenzia che la pista che porta al belga ex Inter sarebbe una soluzione ottimale considerando la garanzia in termini di prestazioni e gol, avendo alle spalle esperienze importanti in grandi squadre. L’insidia maggiore però è il Napoli di Conte, in primis, e la formula con cui eventualmente il Milan vorrebbe concludere l’affare: il prestito. Il Chelsea oltretutto non lo farebbe partire per meno di 25-30 milioni. Abraham è invece un profilo molto gradito a Fonseca, la Roma lo avrebbe inoltre offerti ai rossoneri per 25 milioni più bonus. Il problema, o meglio dire il dubbio, è legato alle sue condizioni dopo il lungo infortunio patito dal giallorosso.

Joshua Zirkzee

La verità su Zirkzee e nuovi scenari

Secondo la rosea Joshua Zirkzee difficilmente vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione. L’olandese sembra infatti destinato verso altri lidi. Inoltre il Milan potrebbe decidere di fare due innesti in attacco anziché uno, per presentarsi ai nastri di partenza con un grande colpo in attacco e un secondo da aggiungere ai già presenti Jovic e Okafor.

