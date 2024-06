Il Milan avrebbe trovato l’accordo con Emerson Royal del Tottenham. Ultimo step il Tottenham ma c’è fiducia, saranno giorni decisivi.

Il Milan sul fronte attaccante sembra accusare qualche battuta d’arresto, il contrario invece per quanto riguarda quello difesa. I nomi sul taccuino di Ibra e Moncada, anzi, ma in queste ore radio mercato segnala un’improvvisa e decisa accelerata per un obiettivo sensibile rossonero: il terzino destra di qualità. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha svelato che la squadra mercato rossonera avrebbero trovato l’accordo con il giocatore che da tempo è in cima alla gerarchie delle scelte.

Milan-Emerson Royal: accordo fatto

La rosea è certa, il Milan ha trovato l’accordo con il terzino brasiliano del Tottenham Emerson Royal. Decisiva la volontà del giocatore di sposare senza indugi il progetto rossonero. Il giocatore degli Spurs è sempre stato in cima ai desideri di Moncada che ha individuato nel suo profilo quello ideale per la rinforzare la rosa di Fonseca.

Emerson Royal

Chiusura rapida per Emerson Royal?

L’accorso con il giocatore, come detto, c’è. Per concludere l’operazione manca l’intesa con il Tottenham. In quel di Via Aldo Rossi – scrive la rosea – c’è molta fiducia che si possa chiudere sui 20 milioni di euro. In tal senso saranno giorni decisivi i prossimi, possibile inoltre che la trattativa possa andare in porto già settimana prossima. Chiudere rapidamente questa trattativa sarebbe fondamentale, per poter poi impegnare più risorse possibili per il grande tema del mercato rossonero: l’attaccante. In difesa, ad ogni modo, Emerson Royal non sarà l’unica operazione in entrata. Fonseca dovrà inoltre valutare Thaw e Kalulu, possibili partenti.

