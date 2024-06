Il Milan, viste le difficoltà per Zirkzee, potrebbe muovere passi importanti per Dovbyk, su cui c’è già una folta concorrenza.

Il Milan sta vivendo una fase di stallo per quanto riguarda la trattativa che porta a Joshua Zirkzee. L’accordo con il giocatore è stato trovato, così come quello con il Bologna a cui i rossoneri hanno comunicato la volontà di pagare la clausola rescissoria di 40 milioni. Il problema è rappresentato dalle richieste importanti alla voce commissioni del procuratore dell’olandese Kia Joorabchian. Motivo questo che spingerebbe – scrive Tuttosport – a valutare anche altri profili, oltretutto anche più funzionali al gioco che ha in mente Fonseca.

Dovbyk: l’attaccante ideale di Fonseca

Fonseca avrebbe espresso alla proprietà il desiderio di avere punte con diverse qualità tecniche oltre che tattiche, così da poter avere un ventaglio di scelta maggiore. Tuttosport, sulle proprie colonne, sottolinea che il profilo ideale per l’allenatore portoghese sarebbe Dovbyk, attualmente in forza al Girona. Su di lui ci sarebbe già la fila, cominciando dall’Atletico Madrid fino ad arrivare al Napoli di Antonio Conte. Le caratteristiche dell’attaccante ucraino sono diverse da quelle di Zirkzee, potendo contare su un fisico più massiccio, per intenderci il classico attaccante d’aria di rigore. Il Milan, dal canto suo, sta sondando la soluzione per valutare i margini di fattibilità dell’operazione. La richiesta del Girona si attesterebbe sui 40 milioni al momento.

Joshua Zirkzee

Le alternative

Zirkzee resta, nonostante le difficoltà per arrivare ad un accordo, un obiettivo concreto per il Milan. Le alternative, come detto, non mancano e sono raffigurabili in Dovbyk ma anche in Broja del Chelsea. Proprio su di lui il Milan starebbe alzando il livello di attenzione per capire i margini di trattativa. L’attaccante albanese – scrive Tuttosport – sarebbe un’operazione parallela alla prima punta, nonostante sia arrivato in queste ore il rinnovo di Luka Jovic. La squadra mercato rossonera auspica di strappare al Chelsea la formula del prestito con diritto di riscatto. I buoni rapporti tra i club potrebbero essere un vantaggio in tal senso.

