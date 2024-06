Il Milan avrebbe messo nel mirino il difensore centrale del Real Madrid Rafa Marin. Per lui potrebbe profilarsi un’operazione alla Brahim Diaz.

Il Milan prosegue la propria marcia di rafforzamento, non senza intoppi, ma con la la profonda convinzione di dove intervenire per migliorare la qualità generale della rosa. Se per l’attacco si registra una situazione di stallo, per la difesa in Milan sembra davvero poter accelerare. Notizia di oggi l’accordo raggiunto con Emerson Royal del Tottenham, ora è tempo del passo di svolta anche per il difensore centrale. I nomi e i profili sulla lista di Moncada e Ibra non mancano ma, nelle ultime ore, sembra prendere corpo un’idea in particolare.

Rafa Marin, il nuovo nome in difesa

La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha approfondito il teme mercato del Milan in particolare quello riguardante la difesa. In corso di definizione l’affare Emerson Royal con il Tottenham, potrebbe sbloccarsi a breve anche la pista che porta al centrale di difesa, individuato nel profilo di Rafa Marin. Il centrale di piede destro spagnolo classe 2002 sarebbe un profilo molto gradito alla squadra mercato rossonera per via della grossa mole fisica e attitudine ad una difesa arcigna e grintosa.

Paulo Fonseca

Operazione alla Brahim Diaz?

Al Milan il profilo piace e non poco. Rafa Marin ha le caratteristiche ideali per far felice anche Fonseca che, verosimilmente, lavorerà molto sul pacchetto arretrato rossonero per ridare nuova compattezza a un reparto che nell’ultima stagione ha concesso troppi gol. I rapporti tra Milan e Real Madrid sono buoni e la rosea non esclude che le parti possano trovare un’intesa che ricalchi quella fatta con Brahim Diaz. Questo perché i Blancos non vorrebbero perdere totalmente il controllo sul giocatore, credendo che il suo talento possa esplodere nel prossimo futuro.

