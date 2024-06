Peppe Di Stefano ha svelato alcuni importanti retroscena in merito alla trattativa tra il Milan e il procuratore di Zirkzee.

Il Milan non molla, non arretra di un centimetro per Joshua Zirkzee. Sembra un incontro di pugilato che, montante dopo montante, appassiona il pubblico lasciando tutti con il fiato sospeso. E’ invece, più semplicemente, la trattativa per portare in rossonero l’attaccante olandese del Bologna. Il Milan ha già trovato l’accordo con il calciatore: 5 anni a 4 milioni di euro. Resta però da convincere il suo procuratore, Kia Jooarabchian, che chiede cifre importanti alla voce commissioni. Peppe Di Stefano, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha svelato nuovi retroscena in merito alla trattativa.

Milan non molla ma Kia ruolo chiave

Peppe Di Stefano, aggiornandoci in merito alla trattativa per Zirkzee, ha affermato che “bisogna capire cosa vorrà fare. So che il Milan non vuole fare un passo indietro”. Intenzioni chiare e forti quelle del Milan, soprattutto se – aggiunge il giornalista – “si trova un equilibrio, poi attenzione che il calcio non si chiude a Zirkzee, se il Milan vuole può dare anche un segnale anche agli altri giocatori, e al mondo del calcio mi consento in generale, è il caso di non piegarsi difronte a queste richieste“. Il ruolo di Kia Joorabchian è senza dubbio importante, fondamentale. Di Stefano è sicuro infatti che “capisca bene che nel percorso di crescita del giocatore, un club come il Milan, San Siro, Milano, Champions League, giovani, aspettative, può essere il posto migliore nel quale andare”.

Tijjani Reijnders

Reijnders spinge Zirkzee al Milan?

In amore come in guerra, tutto è lecito. Lo stesso principio di pensiero potrebbe essere declinato al calcio. Ne è certo Peppe Di Stefano che ha ventilato un’ipotesi davvero suggestiva e al contempo clamorosa. Il giornalista di Sky infatti si è posto la domanda se “Tijjani Reijnders in queste ore dal ritiro dell’Olanda gli sta parlando un po’ di Milano“.

