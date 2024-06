Il Milan avrebbe fissato il prezzo di vendita di Theo Hernandez. In caso di cessione darebbe avvio alla rivoluzione.

Le parole di Theo dal ritiro della Francia continua a risuonare nelle orecchie dei tifosi ma non solo. La posizione del terzino rossonero appare davvero pericolante, nonostante nemmeno 24 ore prima Zlatan Ibrahimovic aveva annunciato con fermezza che sarebbe rimasto al Milan. C’è chi vorrebbe tenerlo a tutti i costi e chi invece ne considera la cessione, a patto che la cifra offerta sia adeguata al valore del giocatore. Appunto, cifra adeguata e che il Milan – scrive La Gazzetta dello Sport – avrebbe già in mente in caso di cessione.

100 milioni per Theo

Il Milan ha fissato il prezzo di Theo a 100 milioni. La rosea è certa, se sarà addio al termine della stagione sarà solo in presenza di un ricco assegno in favore dei rossoneri. Aggiunge inoltre che la cifra può essere trattata ma che non dovrà essere inferiore agli 80 milioni, per intenderci la cifra di vendita di Tonali nello scorso mercato. La volontà del Milan è di tenere il francese con cui nelle ultime settimane ha cercato di avviare le negoziazioni per il rinnovo. E’ molto probabile che nuovi aggiornamenti in tal senso arriveranno solo al termine dei campionati europei di Germania.

Theo Hernandez

Senza Theo senza rivoluzione

La permanenza di Theo al Milan è tutt’altro che scontata, anzi. Le sirene estere per il francese iniziano a suonare forte, sempre più intensamente. Il Bayern Monaco – scrive la rosea – sarebbe disposto alla maxi offerta per strapparlo al Milan, soprattutto perché appare sempre più vicino l’addio di Alphonso Davies pronto ad accasarsi al Real Madrid. In caso di cessione il Milan investirà la cifra incassata per dare nuova forma e identità a un reparto che avrebbe, per forza maggiore, bisogno di cambiare tutto. La cessione di Theo potrebbe aprire a una vera e propria rivoluzione in difesa.

