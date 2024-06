Il Milan potrebbe prendere in considerazione un clamoroso scambio con la Fiorentina: Pobega in Viola e Amrabat in rossonero.

Il mercato del Milan sarà incentrato sul rafforzamento di diversi reparti della rosa di Fonseca. L’attacco è solo una delle zone in cui la squadra mercato rossonera metterà mano. Sono previsti infatti investimenti infatti anche a centrocampo, dove il Milan è alla ricerca di giocatori che possano offrire un ottimo filtro difensivo e al contempo impostare con qualità. I nomi sul taccuino di Ibra e Moncada non mancano, anzi. Nelle ultime ore i colleghi di MilanLive hanno rilanciato un clamoroso intreccio di mercato che vedrebbe coinvolte Fiorentina e Milan in uno scambio clamoroso.

Scambio Pobega-Amrabat?

Il profilo del marocchino Amrabat piace al Milan, e non poco anzi. Il centrocampista rientrerà a Firenze dopo il prestito al Manchester United dove non ha vissuto una delle sue miglior stagioni. Difficile se non impossibile che il giocatore resti in Viola, motivo per il quale la squadra mercato rossonera si sarebbe attivata per sondarne la disponibilità. Tommaso Pobeba è un profilo gradito alla Fiorentina di Commisso ed ecco servito l’ipotetico scambio tra Viola e rossoneri. Il Milan valuta Pobega tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Tommaso Pobega

Fofana-Wieffer o Amrabat?

Sul taccuino di Moncada svettano da tempo i profili di Fofana e Wieffer. Entrambi risponderebbero adeguatamente alle caratteristiche utili a Fonseca e rappresenterebbero innesti di assoluto valore. Il costo dei loro cartellini è elevato, almeno 20 milioni il primo e 25 il secondo. Amrabat potrebbe essere la soluzione low cost ideale per il Milan, il marocchino conosce perfettamente il nostro campionato e ha indubbie qualità tecniche. Inoltre l’inserimento di Pobega come contropartita ridurrebbe sensibilmente il costo dell’operazione.

