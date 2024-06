Fabrizio Romano ha svelato il reale motivo per cui, al momento, la trattativa tra Zirkzee e il Milan è ferma. I rossoneri non devono perdere tempo.

La telenevola Zirkzee-Milan rischia di tramutarsi in un boomerang qualora non venga a breve chiarita. L’accordo con la punta olandese c’è, questo è fuori dubbio. Così come il Bologna è stato informato della volontà del Milan di pagare la clausola da 40 milioni. Il nodo principale e unico è legato al procuratore dell’olandese e alla richiesta importante alla voce commissioni. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha svelato la ragione per cui la trattativa sta vivendo un momento di stallo.

Cosa c’è dietro lo stallo Zirkzee-Milan?

Fabrizio Romano, nel podcast KickOff, ha parlato della trattativa in corso tra il Milan e l’agente di Zirkzee. Ha svelato che “gli agenti di Zirkzee credono che oggi il giocatore valga ben più di 40 milioni. Il loro punto di vista è che oggi chi vuol prenderlo deve spendere più di 40 e anche molto vicino ai 50, a livello di commissioni e costi accessori”. Alla base quindi ci sarebbe una diversa visione del valore del giocatore, motivo che almeno per il momento mette in stand-by la trattativa tra le parti.

Joshua Zirkzee

Milan favorito ma attenzione a un Thuram bis

Il noto esperto di mercato prosegue la propria analisi in merito al futuro di Zirkzee sottolineando di “vedere ancora il Milan favorito, deve chiudere l’accordo con l’agente e deve farlo in fretta. Un anno fa il Milan non prende Thuram per via delle commissioni, che ha poi pagato l’Inter”. Proprio quest’ultimo aspetto preoccupa i tifosi del Milan che non vorrebbero rivivere, a distanza di un anno, la medesima situazione andata in scena che Thuram.

