Il Milan ha ristretto la rosa dei papabili centrocampisti a due nomi: Fofana e Wieffer. Il punto sulle due trattative

Il Milan ha le idee sempre più chiare sul da farsi. I profili sono stati selezionati, è il tempo di affondare il colpo e portare i prospetti desiderati a casa. In attacco la partita è ancora tutta da giocare ma il nome di Zirkzee è più che mai priorità per il Milan, possibile infatti che a breve si arrivi alla tanto attesa fumata bianca. Per quanto riguarda invece il centrocampo la squadra mercato rossonera si interroga su chi scegliere. Due profili in particolare sono più interessanti di altri, per età, duttilità tattica e qualità tecnica. Niccolò Ceccarini ha fatto il punto della situazione nel proprio editoriale per Tuttomercatoweb.

Il punto di Ceccarini

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha sottolineato che “il Milan è operativo anche a centrocampo. I riflettori sono puntati su Fofana del Monaco, che tra l’altro ha molti estimatori, tra questi anche il Manchester United. Una possibile alternativa è Wieffer del Feyenoord”.

Il ballottaggio

Il mercato del Milan si concentrerà essenzialmente nel rafforzare la rosa di Fonseca con acquisti mirati a migliorare quelle falle che l’ultima stagione ha messo in evidenza. A centrocampo ad esempio la squadra mercato rossonera è intenzionata ad aggiungere un mediano che possa interpretare al meglio il ruolo in 4-3-3, modulo verosimilmente utilizzato proprio dal tecnico portoghese. Mats Wieffer del Feyenoord sarebbe il profilo ideale. Nell’ultima stagione ha infatti disputato 42 partite, con 6 gol e 4 assist. Un ruolino di marcia che lo pone di netto ballottaggio con Fofana, altro grande obiettivo rossonero per la mediana. Anche la cifra da investire non è molto diversa, il Feyenoord per Wieffer chiede in prima istanza 25 milioni, Fofana è chiudibile con il Monaco a circa 20 milioni.

