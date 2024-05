Alessandro Buongiorno sarebbe a un passo dal Milan. Valter De Maggio ha svelato sarebbe tutto fatto per il suo passaggio in rossonero.

Il Milan, definito quasi in ogni dettaglio, l’arrivo di Paulo Fonseca, sta iniziando a muovere i primi passi sul mercato. Passi che, da quanto trapela, appaiono davvero molto convincenti. Il Club di Via Aldo Rossi ha individuato infatti le zone del campo in cui urge trovare dei correttivi sul mercato. Tra queste figura certamente la difesa, mai come quest’anno anello debole della rosa. Sul taccuino di Ibra e Moncada i nomi e i profili non mancano, anzi. Uno di questi riconduce al centrale del Torino e della Nazionale Alessandro Buongiono. Valter De Maggio, direttore di ‘Kiss Kiss Napoli’, in un’intervista concessa a ‘Radio Goal’ ha svelato importanti retroscena sul difensore granata per cui recentemente il Napoli aveva mostrato interesse.

Zlatan Ibrahimovic

Buongiorno? Tutto fatto con il Milan

La notizia diffusa da Valter De Maggio ha senza dubbio del clamoroso e dimostrerebbe che il Milan abbia davvero le idee molto chiare su come rinforzare la rosa in prospettiva futura. Il direttore di ‘Kiss Kiss Napoli’ ha infatti affermato con assoluta certezza che da quel che gli risulta, “Alessandro Buongiorno si trasferirà al Milan. È già tutto fatto“.

Buongiorno: il difensore che manca

Alessandro Buongiorno si inserirebbe a meraviglia nella rosa di Paulo Fonseca, essendo il centrale ideale cui lavorare per una difesa nuovamente forte e impenetrabile. Il difensore granata unisce magnificamente infatti notevoli doti atletiche a uno spiccato virtuosismo con i piedi. E’ dotato, oltre che di un formidabile senso di posizione e di anticipo, anche della qualità necessaria per impostare l’azione in uscita bassa. La richiesta e la valutazione di Urbano Cairo è importante ma, da quanto trapela, sarebbe possibile trovare un accordo su una cifra che verosimilmente si aggiri attorno ai 30 milioni.

L’articolo Milan, accordo per Buongiorno? De Maggio: “Già tutto fatto con i rossoneri” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG