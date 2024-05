Paulo Fonseca è a un passo dal Milan. Per lui sarebbe pronto un contratto triennale da tre milioni a stagione, a breve l’annuncio.

Questa volta i tifosi del Milan non sono riusciti a veicolare le scelte della proprietà in merito alla scelta del nuovo allenatore. Così come avvenuto infatti per Lopetegui, sarebbe nata una nuova petizione contro Fonseca, non ritenuto all’altezza di vestire i colori rossoneri. Come detto però la protesta dei supporter del Milan non ha trovato accoglimento e sarebbe solo questione di ore il suo annuncio come nuovo allenatore. SportMediaset, a tal proposito, ha svelato anche i dettagli del contratto che legherà il tecnico portoghese al Milan.

Stefano Pioli

Fonseca: sì a un triennale da 3 milioni

La tanto attesa fumata bianca per il nome del nuovo allenatore del Milan sembra aleggiare su Milanello, seppur i tifosi rossoneri speravano potesse essere nera anziché bianca. Paulo Fonseca firmerà un contratto della durata di tre anni con il Milan, a tre milioni di euro a stagione. L’annuncio sarà dato nelle prossime ore, compatibilmente anche all’impegno dei rossoneri in campionato contro la Salernitana sabato, e la sfida in Australia contro la Roma ( amichevole, ndr ) del 31 maggio.

Pioli al passo di addio

La conferenza di Pioli, prevista domani alle 14.30, in previsione di Milan-Salernitana sarà l’ultima del tecnico emiliano con i colori rossoneri. L’epilogo da tempo annunciato assume ora caratteri ufficiali. Da quanto trapela il tecnico sembra aver raggiunto l’accordo con il Milan per la rescissione consensuale del suo contratto che scade nel 2025. Il mister si augura di chiudere con una vittoria la sua lunga esperienza al Milan e che San Siro gli tributi un saluto in ricordo dello scudetto vinto il 22 maggio 2022.

