Secondo Marca Theo sarebbe a un passo dal Bayern Monaco ma, in tal senso, non arrivano conferme. Ecco la verità.

E’ tempo di indiscrezioni, voci e presunti accordi già fatti. E’ il calciomercato che viaggia nell’etere a ritmo folle ma poi, come sempre, alle voci occorre l’ausilio dei fatti per assumere una connotazione reale. L’indiscrezione lanciata nel pomeriggio da Marca, noto giornale spagnolo, in merito ad un accordo già fatto tra Theo e il Bayern Monaco non trova riscontro. Gli stessi media tedeschi riferiscono che la realtà sarebbe ben diversa.

Theo Hernandez

La smentita

Del possibile intreccio di mercato tra Milan, Bayern Monaco e Real Madrid in merito al passaggio di Theo al club teutonico che, essendo privato di Davies promesso sposo del Blancos, si fionderebbe sul francese rossonero, ne ha parlato Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE. Quest’ultimo riferisce infatti che “il terzino sinistro del Milan rimane un obiettivo importante per l’FC Bayern nel caso in cui Alphonso Davies lasci il club. Hernández ha fatto sapere che sarebbe disposto a trasferirsi al Bayern in estate, come rivelato pochi giorni fa! Ma nulla è cambiato: nessun accordo verbale totale con Hernández. Nessuna trattativa tra i club. Nessuna offerta dal Bayern ancora”.

Il rinnovo con il Milan

Sullo sfondo poi, secondo quanto trapela, Theo starebbe trattando con il Milan l’adeguamento del contratto in scadenza a giungo 2026. Il terzino al momento percepisce 5 milioni e potrebbe richiedere un aumento per restare in rossonero. La volontà della società è chiara. cercare di trattenere il giocatore ormai sempre più perno della rosa.

L’articolo Milan, Theo al Bayern Monaco? Ecco cosa c’è di vero proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG