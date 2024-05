Marco Materazzi esprime fiducia in Oaktree lanciando una frecciata al Milan che ha fatto passare, a suo dire, Maldini come capro espiatorio.

Le squadre di Milano sempre più in mano agli americani. Prima il Milan, passato da Elliot a RedBird senza però mai cambiare bandiera, sempre a stelle e strisce, e ora l’Inter che da Zhang è passata a Oaktree. Al momento c’è una notevole differenza tra il Milan e l’Inter, la prima infatti gode di una condizione economica senza dubbio più virtuosa dei cugini, eppure Materazzi è certo che Oaktree farà meglio di Elliot prima, e RedBird poi. Anche questa volta, come in tanti altri casi, le sue parole sono destinate a far discutere.

Marco Materazzi

La frecciata di Materazzi

Marco Materazzi, intervistato da La Gazzetta dello Sport in merito al futuro dell’Inter, non si è risparmiato nel lanciare, l’ennesima, frecciata al Milan. L’ex difensore nerazzurro infatti ha affermato che “Oaktree non commetterà – crede Materazzi – l’errore dell’altra squadra di Milano, che ha mandato via gente competente come Maldini e Massara, usata come capro espiatorio perché forse toglieva la scena a qualcuno”. Ha aggiunto poi di capire “che un fondo debba fare gli interessi degli investitori. Ma sembra evidente – secondo Materazzi – che vale la pena scommettere sull’Inter“.

I complimenti a Maldini

Nonostante la tante battaglie vissute in campo, tra Serie A e Champions League, Materazzi conserva di Maldini un ricordo edulcorato dall’antagonismo sportivo e riconosce all’ex bandiera rossonera di averci “visto giusto anche su De Ketelaere”, soprattutto dopo l’ottima annata vissuta dal belga in maglia Atalanta, con tanto di Europa League alzata nel cielo di Dublino.

L'articolo Milan, Materazzi: "Oaktree non farà l'errore fatto dal Milan. Maldini capro espiatorio" proviene da Notizie Milan.

