Il Milan ha la ferma intenzione di aggiudicarsi nel prossimo mercato un numero 9 con i fiocchi. La partenza di Giroud obbliga la società ad agire con decisione e scegliere un degno erede del francese. I nomi sul banco non mancano, anzi. Joshua Zirkzee è il nome che maggiormente è stato accostato ai rossoneri, ma non c’è solo il nome dell’olandese sul taccuino di Ibra e Moncada. Sono diversi infatti i profili che piacciono alla squadra mercato rossonera e, nelle ultime ore, sembra essersi infiammata la pista che conduce all’attaccante sloveno del Lipsia Benjamin Sesko. Notizia di oggi, gli agenti del giocatore sono a Milano.

Agenti di Sesko a Milano

La Pro Transfer Agency, guidata da Elvis Basanovic, che cura gli interessi di Sesko si trova oggi nel capoluogo meneghino. La notizia è una di quelle che fa rumore, che fa alzare le antenne giusto per intenderci. Nelle ultime ore si è parlato molto della preferenza della squadra mercato rossonera per Sesko, nome e profilo molto gradito anche a Ibrahimovic. Il fatto che gli agenti del giocatore siano a Milano, non può far altro che alimentare l’idea che qualcosa tra il Milan e l’attaccante sloveno del Lipsia inizi, o quantomeno possa iniziare. La Pro Transfer Agency, per la cronaca, cura gli interessi anche di Antoine Makoumbou che domani, guarda caso, con il suo Cagliari sfiderà proprio i rossoneri a San Siro.

Sesko obiettivo concreto

Sesko è un profilo che piace e convince in quel di Via Aldo Rossi. L’attaccante sloveno è il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Giroud, potendo contare oltre che su un fisico imponente anche su una notevole velocità. E’ legato al Lipsia con un contratto con scadenza 2028, al suo interno c’è una clausola rescissoria variabile, cioè oscillante tra i 50 e i 75 milioni di euro. Il valore della stessa infatti varia in base al minutaggio, ai gol e agli assist che mette a referto l’attaccante. Al momento, la cifra per liberarsi è pari a 65 milioni di euro, ma è destinata a salire. Il Milan non è spaventato da ciò, avendo messo in conto di dover investire una cifra importante per portare a casa un attaccante di valore e di futuro. La squadra mercato rossonera è pronta a sferrare l’attacco decisivo, forte del vantaggio preso su tutte le altre

