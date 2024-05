Antonio Percassi ha parlato del futuro di Charlese De Ketelaere fugando ogni dubbio in merito al suo futuro. Il belga sarà riscattato.

L’Atalanta a vissuto una serata magica, conquistando per la prima volta nella propria storia una finale europea. Il club di Percassi non è più una sorpresa ma, mattoncino dopo mattoncino, si sta imponendo come autorevole realtà del nostro campionato. Tra le fila degli orobici milita anche una recente conoscenza rossonera: Charles De Ketelaere. Il giovane talento belga non è riuscito a imporsi in maglia rossonera, non dimostrando di valere la cifra investita dal Milan per strapparlo al Bruges. In maglia nerazzurra ha ritrovato però verve e brillantezza e ora che la stagione volge al termine, sorge spontaneo chiedersi se l’Atalanta eserciterà il diritto di acquisto per lui. Percassi, al termine della partita vinta 3-0 contro il Marsiglia ha fugato ogni dubbio in merito.

Charles De Ketelaere

L’Atalanta riscatterà De Ketelaere?

La domanda relativa al possibile riscatto di De Ketelaere da parte dell’Atalanta è stato, nel corso dei mesi, un tema ricorrente. Qualcuno affermava infatti potessero esserci dei dubbi, delle perplessità, della dirigenza bergamasca in merito al belga ex Milan. In realtà la situazione era meno dubbiosa di quanto potesse apparire, anzi. Ieri, dopo la roboante vittoria nerazzurra contro il Marsiglia, lo stesso Antonio Percassi ha spazzato via ogni dubbio in merito al futuro di De Ketelaere, affermando che “riscatteremo De Ketelaere“.

Tesoretto De Ketelaere

L’Atalanta, la scorsa estate, aveva acquistato in prestito oneroso De Ketelaere, versando al Milan 3 milioni di euro. Il diritto di riscatto era fissato a circa 22 milioni, riscatto che ora è più vicino che mai. Il Milan recupererà così l’investimento fatto due anni fa e, cosa ancor più importante, avrà in cassa un cifra considerevole da poter investire nel prossimo mercato.

L’articolo Milan, Percassi sul futuro di De Ketelaere: “Lo riscatteremo” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG