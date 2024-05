Amrabat al Milan è molto più di un’idea. Tuttosport conferma che il profilo piace molto ai rossoneri e che sono in corso trattative.

Il Milan nel prossimo mercato si muoverà in più direzioni: attacco ma non solo. La strategia di rafforzamento rossonera prevede infatti di mettere mano anche ad altri reparti, oltre a quello offensivo. Occhio di riguardo in tal senso ci sarà anche per la linea mediana, zona del campo in cui il Milan vuole aggiudicarsi un centrocampista difensivo, abile nel fare filtro tra i reparti. Nella giornata di ieri erano emersi rumors riguardanti il possibile interesse del Milan per Amrabat, oggi Tuttosport conferma tali indiscrezioni e aggiunge nuovi particolari.

Amrabat, una voglia del Diavolo

Tuttosport titola così oggi sulle proprie colonne: “Amrabat, una voglia del Diavolo“. Titolo forte, deciso e che spiega ampiamente la situazione. Il profilo del centrocampista piace e non poco alla dirigenza rossonera. Quest’ultima – prosegue Tuttosport – sottolinea che “il feeling con lo United non è mai sbocciato e che il giocatore tornerà a Firenze e non disferà le valigie”. Il contratto di Ambarat scadrà nel 2025, un fattore che potrebbe favorire nel corso delle trattative il Milan. La squadra mercato rossonera hanno già incontrato gli agente del giocatore, nello specifico l’agenzia olandese SEG che, tra gli altri, cura anche la procura di Reijnders, dettaglio questo che potrebbe favorire e non poco le trattative per portarlo in rossonero.

Amrabat: che affare

Il profilo di Amrabat piace e non poco al Milan. Il giocatore ha indubbie qualità tecniche e fisiche, conosce molto bene il campionato italiano dove ha fatto benissimo in maglia viola. Il suo acquisto sarebbe garanzia di rendimento, inoltre potrebbe essere un affare anche dal punto di vista economico. Tuttosport riferisce infatti che il costo dell’operazione potrebbe essere relativamente basso: tra i 15 e 18 milioni. Sul giocatore però si segnalano gli interessi anche della Juventus che, come il Milan, potrebbe fiutare l’affare.

