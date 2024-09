Il Milan si coccola un nuovo ragazzo prodigio che sta deliziando nelle giovanili. Ecco di chi si tratta e i suoi numeri da capogiro.

In un mondo dove il calcio è più di una semplice passione, emergono storie di giovani talenti che suscitano interesse e ammirazione. Akram Jadid rappresenta una di queste storie, posizionandosi come il nuovo astro nascente nelle giovanili del Milan. Nato nel 2011, questo giovane calciatore di origini italo-marocchine ha già dimostrato, in età estremamente precoce, qualità che lo proiettano nel firmamento dei futuri campioni del calcio italiano.

Una stella nascente

Akram Jadid, con le sue radici italo-marocchine, ha iniziato ad attirare l’attenzione nel mondo del calcio giocando per la Voluntas Montichiari, un centro di formazione che nonostante la sua affiliazione con l’Inter, è stato il trampolino di lancio per questo giovane talento verso il Milan. La sua carriera da giovanissimo calciatore ha preso il volo già dalla stagione 2022/23, durante la quale ha superato il proprio obiettivo di 300 gol, segnandone 324. Questi numeri, sebbene non ufficiali, parlano chiaro riguardo il suo indiscutibile talento.

Daniele Bonera

Crescita e sfide

L’abilità di Akram di competere con coetanei e anche con ragazzi di un anno più grandi è una testimonianza della sua eccezionale crescita. Durante la sua esperienza con l’Under 14 del Milan, ha sfidato avversari più grandi, segnando 8 gol in 9 presenze. Una delle reti più significativa la realizzò nel derby contro l’Inter, segnando il gol del pareggio con un colpo di testa, dimostrando così una versatilità insolita per il suo stile di gioco, usualmente focalizzato sulla velocità e sulla tecnica da ala offensiva.

Il debutto con l’Under 15

Quest’anno, Jadid ha fatto il grande salto verso la squadra Under 15 del Milan, debuttando contro il Venezia. La sua performance è stata esemplare: dopo soli 7 minuti ha siglato il suo primo gol ufficiale con l’Under 15, chiudendo la partita con una doppietta. Questo inizio fulminante è una conferma del suo talento innato, che ormai da diverse stagioni sta catturando l’interesse dell’ambiente calcistico, paragonandolo persino a Francesco Camarda, un altro prodigio delle giovanili rossonere.

La storia di Akram Jadid è un entusiasmante promemoria di come il talento, la dedizione e l’ambizione possano aprire le porte a opportunità straordinarie nel mondo del calcio. La carriera di Jadid è ancora agli inizi, e il futuro ha in serbo per lui sfide e traguardi che saranno certamente affascinanti da seguire per appassionati e addetti ai lavori del calcio giovanile.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG