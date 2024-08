Il club di Premier League avrebbe già formulato un’offerta ai rossoneri per cercare di assicurarsi il francese a titolo definitivo.

In queste ultime ore, il calciomercato si sta animando con notizie interessanti che riguardano anche il Milan. L’attenzione si concentra non solo su chi arriverà a vestire la maglia rossonera per rafforzare la squadra guidata da Paulo Fonseca, ma anche su chi potrebbe presto salutare Milanello; i movimenti riguardano soprattutto il centro del campo.

Yacine Adli

La novità

Yacine Adli emerge come uno dei candidati principale a lasciare il Diavolo. Secondo le ultime indiscrezioni menzionate da Sky Sport, il Brentford, club militante nella Premier League inglese, avrebbe espresso un chiaro interesse per il giocatore, formulando un’offerta di 12 milioni di euro al Milan per acquistarne il cartellino. Sebbene non siano state rivelate ulteriori dettagli, la situazione sembra destinata a evolversi rapidamente, con possibili sviluppi già nelle prossime ore.

Ostacoli sempre crescenti in entrata

Parallelamente, il Milan non perde di vista l’obiettivo di rafforzarsi, ma incontra alcuni ostacoli nelle trattative in entrata. In particolare, si registrano delle difficoltà nella trattativa per Youssouf Fofana, centrocampista in forza al Monaco. L’interesse del club milanese per il giocatore è palese ma tra la richiesta economica dei monegaschi e la concorrenza del Manchester United, che pare altrettanto interessato al giocatore, la distanza tra domanda e offerta resta significativa. Questo scenario complica non poco le aspirazioni rossonere di portare Fofana a Milanello.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG