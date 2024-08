I rossoneri seguono il centrocampista del Monaco da mesi ma il corteggiamento non sembra aver portato i risultati sperati.

Negli ultimi tempi il Milan ha messo gli occhi su Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco, come primo obiettivo per rinforzare il cuore del campo. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il club monegasco si mostra irremovibile, non volendo concedere sconti per il giocatore che ha un contratto valido fino al 2025. Questa posizione ha portato il Milan a valutare alternative, vista l’importanza di assicurarsi un elemento di qualità e fisicità per la mediana.

Youssouf Fofana

Ritorno di fiamma

Di fronte alle difficoltà incontrate nella trattativa per Fofana (su di lui c’è il Manchester United ed il Monaco chiede 35 milioni di euro nonostante il serio rischio di perderlo a zero in caso non riuscisse a venderlo ora), il Milan ha iniziato a considerare con maggiore interesse Manu Koné, giovane promessa (ha 23 anni) francese in forza al Borussia Monchengladbach. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, non si tratta di un nome nuovo per i rossoneri, che già nel 2021 avevano mostrato interesse prima che il giocatore decidesse di trasferirsi in Bundesliga. Attualmente concentrato con la nazionale francese alle Olimpiadi, dove disputerà la finale per la medaglia d’oro contro la Spagna, Koné rappresenta un’opzione più che valida per il Milan, grazie anche a un cartellino valutato 15 milioni di euro, cifra in linea con i parametri economici del club.

