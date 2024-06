L’Al Hilal starebbe preparando un’offerta molto importante per strappare Leao al Milan. La posizione di Cardinale è chiara.

Il prossimo mercato del Milan sarà senza dubbio complicato, considerando che molti club europei e non solo cercheranno di strappare ai rossoneri i gioielli più lucenti della rosa di Fonseca. Nonostante le affermazioni rassicuranti di Ibra, le offerte per i big non tardano ad arrivare, anzi. A rischio permanenza, oltre Theo, ci sarebbe anche Rafa Leao. Marco Conterio, attraverso il proprio profilo X ha svelato un clamoroso retroscena sul portoghese rossonero.

Leao in Arabia

L’Al Hilal – scrive Marco Conterio – starebbe preparando una maxi offerta da recapitare al Milan per avere Rafa Leao. Attraverso un post su X ha infatti affermato che “L’Al Hilal non ha ancora fatto un’offerta ufficiale, ma la farà nelle prossime settimane per Rafael Leao del Milan“. Insomma, per i tifosi rossoneri il mercato al momento sta regalando più note dolenti che belle notizie.

Rafael Leao

La posizione del Milan

Il Club di Gerry Cardinale – aggiunge Conterio – è però irremovibile in merito al futuro di Leao. Il giornalista scrive infatti che “per il club di Gerry Cardinale non ci sono dubbi: vale e costa i 175 milioni della clausola rescissoria. Il giocatore intanto in ritiro col Portogallo ha rimandato ogni decisione sul futuro al post Europeo”. Resterebbe inoltre da valutare anche le volontà del giocatore, non solo di lasciare il Milan, ma anche di lasciare il calcio europeo per abbracciare la realtà araba. L’eventualità appare remota ma nel mercato ogni possibilità rappresenta una strada percorribile. E’ plausibile pensare che solo dopo la fine degli Europei avremo un quadro più chiaro.

